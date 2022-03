Ein Vorreiter des "Queer Gaze"

20. März 2022, noch kein Kommentar

Herbert List, Santorin, 1937, Silbergelatinepapier, 30,6 x 23,8 cm, Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg © Magnum Photos / Herbert List Nachlass Hamburg

Das Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg (MK&G) widmet sich im Rahmen der 8. Triennale der Photographie Hamburg 2022 der Neuinterpretation von zwei Werkkomplexen des schwulen Hamburger Fotografen Herbert List (1903-1975).



Die Ausstellung präsentiert das noch nie gezeigte Fotobuchprojekt "Präuschers Panoptikum. Ein Bilderbuch von Herbert List". Der zweite Teil widmet sich Lists Aufnahmen von jungen Männern und Skulpturen, die seit den 2000er Jahren als Vorreiter eines "Queer Gaze" wiederentdeckt wurden – einer Bildsprache, die Geschlechterstereotype und damit verbundene Macht¬verhältnisse in Frage stellt.



Herbert List, Marmorstatue aus Antikythera, 1937, Silbergelatinepapier, 32,3 x 26,6 cm, Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg © Magnum Photos / Herbert List Nachlass Hamburg

Beide Themen verbindet das Interesse des offen schwulen Fotografen am Populären, am Kitsch und an der körperlichen Einbindung der Betrachter*innen in seine Sujets. Die Ausstellung zeigt rund 70 Fotografien von Herbert List aus den 1930er und 1940er Jahren sowie Zeitschriftenartikel, einzelne Wachsfiguren und deren Vorlagen aus der Kunstgeschichte sowie den originalen Buchentwurf für "Präuschers Panoptikum".



Zu sehen sein im MK&G wird die Schau vom 20. Mai bis 18. September 2022. Nahezu parallel zeigt das Bucerius Kunst Forum die Ausstellung "Herbert List – Das magische Auge" (queer.de berichtete). (cw/pm)