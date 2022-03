Junge Queers aus Stuttgart zeigen Gesicht

25. März 2022, noch kein Kommentar

Nils (Bild: Venera Redzepi)

Im Stuttgarter Rathaus startet am 30. März 2022 die Fotoausstellung "Come out! Be queer and proud!" mit Porträts von 18 jungen queeren Menschen.



Das Fetz – Frauenberatungs‐ und ‐therapiezentrum Stuttgart und die Regenbogen.Bildung Stuttgart haben die Ausstellung initiiert, um zu zeigen, wie alltäglich und gleichzeitig einzigartig die Lebensgeschichten von jungen queeren Menschen sind.



Mit großformatigen, einfühlsamen Porträts hat die Fotografin Venera Redzepi das Selbstverständnis der jungen Erwachsenen dokumentiert. Sie wollen durch ihre Sichtbarkeit Jugendliche ermutigen, zu sich selbst zu stehen und ein Coming‐out zu wagen. "Du bist nicht allein!", lautet deshalb die Botschaft der sensibel inszenierten Fotos.



Remy (Bild: Venera Redzepi)

Zu sehen ist die Ausstellung vom 30. März bis 21. April 2022 im dritten Obergeschoss des Rathauses Stuttgart am Marktplatz 1. (Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr).



Begleitend zur Ausstellung ist in Zusammenarbeit mit der Kommunikationsdesignerin Melanie Werner ein Booklet mit den Geschichten aller Porträtierten entstanden. Es liegt im Rathaus aus und kann dort mitgenommen oder beim Fetz Frauenberatungs‐ und Therapiezentrum gegen Versandkostenpauschale bestellt werden. (cw/pm)