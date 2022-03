So kreativ ist die queere Tattoo-Szene!

26. März 2022,

Der neue Bildband "Queer Tattoo" präsentiert 50 internationale Tattoo-Künstler*innen und stellt die lebendige und vielfältige queere Tattoo-Community erstmalig umfassend vor.



Nicht zuletzt begünstigt durch die sozialen Medien, hat sich in den letzten Jahren eine junge und engagierte Szene etabliert, die sich dem sogenannten queeren Tattoo verschrieben hat. Diese spezielle, aber wachsende Community ist aus dem Wunsch heraus entstanden, mit den hierarchischen und patriarchalischen Strukturen des traditionellen Tätowierens zu brechen und sichere, tolerante und inklusive Räume zu schaffen, in denen queere Menschen mit individuellen Stilen und Techniken abseits des Mainstreams experimentieren können.







Zahlreiche Tattoo-Künstler*innen befreien sich in ihren Arbeiten von den destruktiven, heteronormativen und kapitalistischen Schönheitsnormen und lösen sich mit ihrer Bildsprache von der langen Tradition kultureller Aneignung in der traditionellen Tattoo-Szene. Ihre Entwürfe offenbaren einen einzigartigen und kreativen Sinn für queere Ikonographie.



Der über 200 Seiten starke Bildband "Queer Tattoo" ist im März 2022 im Verlag Kettler erschienen (978-3-86206-931-6) und zum Preis von 45 Euro im Buchhandel erhältlich (Amazon-Affiliate-Link ). Einige Fotos aus dem Band zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. (cw/pm)

Informationen zu Amazon-Affiliate-Links:

Dieser Artikel enthält Links zu amazon. Mit diesen sogenannten Affiliate-Links kannst du queer.de unterstützen: Kommt über einen Klick auf den Link ein Einkauf zustande, erhalten wir eine Provision. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht.