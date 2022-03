Die Vision eines Ballettgenies

27. März 2022, noch kein Kommentar

Das neue Buch "Acosta Danza. Fusion" aus dem Prestel Verlag präsentiert in spektakulären Bildern und erhellenden Texten die einzigartige Tanzkompanie von Carlos Acosta.



Acosta hat als Balletttänzer und Choreograf mit vielen namhaften Kompanien auf der Welt gearbeitet. Bis 2015 war er Solotänzer beim Royal Ballet in London und gründete im gleichen Jahr seine eigene Tanzkompanie Acosta Danza auf Kuba.



Das 224 Seiten starke Buch gewährt einen Einblick in die Vision des Ballettgenies. Mit zahlreichen Fotos wird sein Lebensweg bis hin zur Kompanie-Gründung nachgezeichnet. Der biografische Text ist in englischer Sprache.



"Acosta Danza. Fusion" (ISBN 978-3-7913-8862-5) ist seit 21. März 2022 zum Preis von 49 Euro im Buchhandel erhältlich.





