Mehr queere Vielfalt auf Reisefotos!

Bild: Giles Duley / All-Inclusive Photo Project

Das Kreuzfahrtunternehmen Celebrity Cruises hat die weltweit erste Urlaubsbilder-Plattform mit Fokus auf Vielfalt und Inklusion online gestellt – gedacht für Reisebüros, andere Reiseunternehmen und Redaktionen.



Das kostenlose "All-Inclusive Photo Project" (AIPP) enthält Arbeiten renommierter Fotograf*innen, darunter die lesbische US-Ikone Annie Leibovitz. Ihre aufwendig inszenierten Fotoporträts von vielen US-Prominenten aus Politik, Wirtschaft und Kultur machten sie berühmt.



Weitere Fotograf*innen sind Giles Duley, ein englischer Dokumentarfotograf und dreifach amputiert, Naima Green, eine schwarze, queere Fotografin aus New York, und Jarrad Seng, ein in Australien lebender Fotograf und Filmemacher malaysisch-chinesischer Abstammung.



Die umfangreiche Sammlung umfasst Bilder von Models, Musiker*innen, Sportler*innen, Künstler*innen, Aktivist*innen und Geflüchteten. So unterschiedlich die Charaktere im ersten Moment auch sind – eines haben alle gemeinsam: Es sind Menschen aus unterrepräsentierten Gruppen, die das vielfältige Angebot auf den Schiffen von Celebrity Cruises und in den besuchten Reisezielen genießen. Einige queere Motive zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.



"Die Bezeichnung 'All-inclusive' bedeutet für die meisten, dass im Urlaub alles im Preis enthalten ist. Wir haben uns die Formulierung aber auch aus der Sicht anderer Menschen vorgestellt", erklärte Lisa Lutoff-Perlo, Präsidentin und CEO von Celebrity Cruises, zur neuen Bilddatenbank. "Annie Leibovitz und den anderen talentierten Fotografen, die an diesem Projekt beteiligt sind, ist es gelungen, Bilder einzufangen, die alle einschließen, 'All-inclusive' eben. Wir möchten, dass unser Marketing – wie bei allem, was wir als Kreuzfahrtunternehmen tun – darstellt, wie die Welt wirklich aussieht und was wir täglich auf unseren Schiffen erleben, wenn Gäste und Crew aus allen Lebensbereichen zusammenkommen, um eine ganz besondere Atmosphäre an Bord zu schaffen." (cw)