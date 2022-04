Die queere Kraft des Balletts

02. April 2022,

Ballerino (I) © David-Simon Dayan

Die Schwarzweiß-Fotoserie "Ballerino" des schwulen US-Künstlers David-Simon Dayan ist eine außergewöhnliche und hocherotische Liebeserklärung an den männlichen Balletttänzer.



Dayans 35mm-Porträts konzentrieren sich auf das Flüchtige, die Intimität und die Magie eines Moments – und feiern das Aufbrechen von Geschlechterklischees.



"Die Welt des Balletts ist vom Weiblichen bestimmt. Wir alle sind mit der Ballerina vertraut, aber den Begriff Ballerino gibt es in der englischen Sprache nicht. Stattdessen bezeichnen wir sie einfach als männliche Balletttänzer, was mich zum Nachdenken brachte", erklärt der in Los Angeles lebende Fotograf zu seiner Serie. "Befreiung bedeutet aber nicht nur, dass Frauen stärker, sondern auch Männern weicher werden und die Geschlechtergrenzen verschwimmen, um einem wirklich individuellen Ausdruck Platz zu machen."



Zwölf intime Bilder von David-Simon Dayan zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.



Die Fotoserie "Ballerino" kann bis zum 2. Mai 2022 auch auf boysboysboys.org besichtigt werden. Die Website ist ein Projekt der Londoner Little Black Gallery, das von Ghislain Pascal kuratiert wird, um schwule und queere Fotografie zu fördern. Die Galerie vertritt mittlerweile mehr als 67 Fotografen aus 27 Ländern – darunter China, Indien, Iran, Polen, Russland und die Türkei, wo LGBTI-Rechte unterdrückt werden. Die Bilder sind dort auch käuflich erhältlich. (mize)