Neil Patrick Harris hat seinem Ehemann David Burtka eine süße Liebeserklärung auf Instagram gemacht – die beiden hatten vor 18 Jahren ihr erstes Date.



Seit 2014 ist Schauspieler Neil Patrick Harris (48) glücklich mit seinem Ehemann David Burtka (46) verheiratet. Ihr erstes Date hatten die beiden bereits vor 18 Jahren. Das verriet der "How I Met Your Mother"-Star in einem Instagram-Post. Zu einem romantischen Pärchenfoto schrieb Harris: "Heute vor 18 Jahren war unser erstes Date. Und David Burtka, ich werde dich nicht mehr gehen lassen."



Er wünschte seinem Ehemann zudem "alles Gute zum Jahrestag" und machte Burtka eine süße Liebeserklärung: "Danke, dass du mir gezeigt hast, wie groß mein Herz sein kann. Ich liebe dich so sehr." Auf dem Bild sehen sich die beiden Männer verliebt in die Augen und umarmen sich.



Neil Patrick Harris und David Burtka lernten sich 2004 kennen. 2010 wurden die beiden Eltern der Zwillinge Harper und Gideon, die von einer Leihmutter ausgetragen wurden. Die Hochzeit folgte 2014 in Italien. Burtka ist ebenfalls Schauspieler, nebenher aber auch noch Küchenchef seines eigenen Restaurants. (spot)