Jede Menge Ledermänner

04. April 2022, noch kein Kommentar

Pünktlich zur schwulen Leder- und Fetischwoche "Easter Berlin" zeigt der Buchladen Eisenherz die neue Ausstellung "SexBiosis" von Paul Fraser alias Paul of Scotland.



Obwohl sein Studium ihn an die École du Louvre geführt hat, ist Paul Fraser ein Autodidakt, der zeichnet, seit er einen Bleistift halten kann. Sein Talent hat seine persönliche Entwicklung begleitet – insbesondere als schwuler Ledermann, der seine Anziehungskraft auf das, was einen Mann in Uniformen und Leder maskuliner macht, visualisiert und lebt.



Paul Fraser arbeitet mit Fotografien, mit denen sich seine Bilder fast verwechseln lassen. In letzter Zeit entstanden Zeichnungen auf schwarzem Papier, die einen Fokus auf das Licht legen. In der Ausstellung "SexBiosis" zeigt er, wie Künstler einander beeinflussen. In diesem Fall wurde Fraser von Fotografen inspiriert, die verstehen, wie Schwarz-Weiß funktioniert.



Die Ausstellung wird am Mittwoch, den 13. April 2022 um 19 Uhr im Buchladen Eisenherz (Motzstraße 13, Berlin-Schöneberg) eröffnet und ist dort anschließend zu den regulären Öffnungszeiten bis zum 10. Mai zu sehen. (cw/pm)