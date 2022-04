05. April 2022, noch kein Kommentar

Die bisexuelle Künstlerin Badmómzjay rappt gegen Sexismus, Rassismus und Queerfeindlichkeit – in diesem Monat ziert sie das Cover der deutschen "Vogue".



Noch nie zuvor hatte es eine deutsche Rapperin auf die Titelseite des Modemagazins geschafft. Der 19-jährigen Wahlberlinerin, die im vergangenen Jahr ihr Debütalbum "badmómz" veröffentlichte und bei den MTV Europe Music Awards 2021 als "Best German Act" ausgezeichnet wurde, ist auch die Titelstory gewidmet.



"Ich hätte nie gedacht, dass ich es mal in die Vogue schaffe", wird Badmómzjay im Bericht zitiert. "Weil ich zu anders bin." In der Schule sei sie oft gehänselt worden. "Wegen der Armut, der roten Haare, später wegen ihrer offenen Bisexualität." Bereits mit 13 Jahren habe sie sich geoutet. "Früh lernt sie von ihrer Mutter, nichts auf die Meinung anderer zu geben. Immer stark zu sein und individuell, fleißig und gerecht."



Ihr Antrieb sei Wut, schreib "Vogue" über Badmómzjay. Wenn sie eine Ungerechtigkeit wittere, spreche sie diese an. "In der Welt läuft so viel schief", sagt die Rapperin. "Ich bin laut. Ich habe viel zu sagen."



Die April-Ausgabe der "Vogue" mit der Schlagzeile "Stand Up – Speak Out" ist seit dem 5. April 2022 zum Preis von 8 Euro im Zeitschriftenhandel erhältlich. (cw)