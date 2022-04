Die queere Geschichte der Pfalz

07. April 2022,

Eine Ausstellung in Schifferstadt erinnert u.a. an die queere Person Liddy Bacroff aus Ludwigshafen, die in den 1930er Jahren auf Travestiebühnen auftrat.



Weil Bacroff ihren Lebensunterhalt als Sexarbeiterin verdiente, saß sie viele Jahre im Gefängnis. In Haft schrieb sie Texte wie "Freiheit! (Die Tragödie einer homosexuellen Liebe)" oder "Ein Erlebnis als Transvestit. Das Abenteuer einer Nacht in der Transvestitenbar Adlon". Sie wurde 1943 im KZ Mauthausen von den Nationalsozialisten ermordet.



Erzählt wird Bacroffs Geschichte im Rahmen der gelungenen Wanderausstellung "Nanu?* Geschlechtliche Vielfalt in der Pfalz. Gestern und heute", die noch bis zum 28. April 2022 im Foyer des Rathauses von Schifferstadt zu sehen ist.





Die Ausstellung beleuchtet die Entwicklungen und regionalen Besonderheiten der sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt in der Pfalz. Sie versucht eine Aufarbeitung der queeren Stadt- und Regionalgeschichte und macht Einzelschicksale sichtbar. Das Projekt ist eine Spurensuche zu historischen Entwicklungen und zur Alltagskultur – von der Verfolgung bis zur Emanzipation. Es werden lokale und regionale Besonderheiten wissenschaftlich fundiert dargestellt.



Ergänzend findet am 25. April 2022 um 18 Uhr im Alten Rathaus ein Vortrag des Historikers Christian Könne statt. Er referiert über den ehemaligen Bürgermeister von Schifferstadt Walther Braun. Dieser hat unter anderem aufgrund seiner sexuellen Orientierung Schwierigkeiten in seiner Amtszeit gehabt und musste letztendlich sein Amt niederlegen. (cw/pm)