13. April 2022, noch kein Kommentar

Bild: Philip Pedersen

Zur schwulen Leder- und Fetischwoche "Easter Berlin" zeigt die mitten im Regenbogenkiez gelegene Galerie P6 die queere Gruppenausstellung "Urban Clash".



Die Themen der zehn beteiligten internationalen Künstler sind, so heißt es in der Ankündigung der Galerie, "Fantasy und Fiktion, Drama und Dekadenz, Schönheit und Verletzlichkeit". In der Ausstellung vertreten sind Philip Pedersen, Florian Hetz, Gilberto Giardini, Ole Vesterlund, Steffen Kraft, Patrick Bartsch, Reza, Bodo Haring, Rene Budzuhn sowie der Kurator und Galerist Erling Viktor. Jeder der Künstler habe "eine individuelle Geschichte zu erzählen, sei es durch Collage, Foto, Malerei oder Keramik".



Vernissage der Gruppenausstellung "Urban Clash" ist am Freitag, den 15. April von 17 bis 21 Uhr in der Galerie P6 (Gossowstraße 6, 10777 Berlin-Schöneberg). In den im Herbst 2020 eröffneten Räumen präsentieren Erling Viktor und Ian Jones Werke inspirierender Künstler* und demonstrieren, wie man mit hochwertiger Kunst lebt. (cw)