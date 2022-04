18. April 2022, noch kein Kommentar

In der RTL-Seifenoper "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) gibt es erstmals seit Lenny und Carsten wieder ein schwules Pärchen.



Miriam, Luis und Moritz wollten es eigentlich zu dritt versuchen. Doch Miriam braucht Abstand von der Dreier-Beziehung: Sie lässt die beiden Jungs allein. Und es sieht so aus, als würde Luis (Marc Weinmann) seine Freundin nicht wirklich vermissen. Beim gemeinsamen Frühstück mit "Schwiegermama" Yvonne (Gisa Zach) macht er Moritz (Lennart Borchert) mit einem Satz nämlich ziemlich glücklich, wie im dritten Teil der GZSZ-Wochenvorschau zu sehen ist: "Ja, wir sind zusammen."



Damit scheint es endlich ein Happy-End zu geben. In der Seifenoper war Moritz schon seit langem heimlich in seinen besten Kumpel Luis verknallt. Erst in der jüngsten Silvesterfolge kam es zu einem überraschenden ersten Kuss zwischen den beiden jungen Männern (queer.de berichtete).



"Gute Zeiten, schlechte Zeiten" startete 1992 als erste Daily Soap Deutschlands im RTL-Vorabendprogramm. Die Reihe, von der bereits mehr als 7.400 Episoden ausgestrahlt worden sind, ist für den Kölner Sender wegen niedriger Produktionskosten und hoher Einschaltquoten ein Goldesel.



Bereits mehrfach gab es bei GZSZ queere Handlungsstränge: Im Jahr 2010 lernten sich Lenny (Alexander Becht) und Carsten (Felix Isenbügel) beim Bund kennen und lieben. 2019 sorgte etwa ein gleichgeschlechtlicher Kuss von Stefan (Marcus Staiger) für Aufregung (queer.de berichtete). Im gleichen Jahr provozierte Tuner (Thomas Drechsel) einen homophoben Ausbruch des rechtsextremen Beikochs Lars (Timon Ballenberger), damit John (Felix von Jascheroff) diesen endlich legal feuern kann (queer.de berichtete). Moritz hatte sich im vergangenen Jahr in der Serie geoutet (queer.de berichtete). Im Sommer wurde er Opfer homofeindlicher Gewalt (queer.de berichtete). (cw)