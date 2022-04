Der doppelte Elio

25. April 2022, noch kein Kommentar

Im Dezember 2011 wurde der belgische Sozialist Elio Di Rupo zum ersten offen schwulen Regierungschef der Welt gewählt – nun erhielt der 70-Jährige eine eigene Bronzebüste im Parlament.



Die Statue des französischen Bildhauers Gérard Lartigue wurde am Freitag feierlich im Beisein Di Rupos enthüllt. Es ist Tradition, dass ehemalige Premierminister von Belgien eine Bronzestatue in der Abgeordnetenkammer erhalten. Elio Di Rupo war bis Oktober 2014 im Amt (queer.de berichtete). Seit 2019 ist er Ministerpräsident der Region Wallonien.



Offen schwul lebt der Politiker seit 2001. Mit seiner Ernennung zum belgischen Premierminister war er der erste männliche und nach der isländischen Ministerpräsidentin Jóhanna Sigurðardóttir der zweite offen homosexuelle Regierungschef der Welt.



Di Rupo hatte 2012 davor gewarnt, dass die Toleranz gegenüber Schwulen und Lesben in Belgien abnehme (queer.de berichtete). "Ich denke, dass verschiedene Gruppen in unserem Land gegen die Freiheit sind. In den letzten drei bis vier Jahren hat sich die Atmosphäre verschlechtert. Es gibt viele Opfer", sagte er damals.



Belgien gehört zu den LGBTI-freundlichsten Ländern der Welt. Homosexualität ist bereits seit 1795 legal – und damit 174 Jahre länger als in Deutschland. 2003 öffnete Brüssel als zweites Land der Welt nach den Niederlanden die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. (cw)