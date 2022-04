26. April 2022, noch kein Kommentar

Für seine Porträtserie "BI DIFFERENT" hat Veit Mette Menschen unterschiedlicher sexueller und geschlechtlicher Identitäten fotografiert – am 26. und 27. April sind seine faszinierenden Bilder in Minden zu sehen.



Mettes Fotos halten die flüchtige Begegnung fest, in der eine besondere Intimität und Körperlichkeit vorhanden war – in einer besonderen Zeit. Denn nicht vorhandene Sichtbarkeit von LGBTI in der Öffentlichkeit ist eine Folge der Coronazeit. Die 2020 vom Bielefelder Verein BIE Queer und der Gleichstellungsstelle der Stadt entwickelte Ausstellung ist eine Reaktion darauf.





Bild: Veit Mette



Fehlende Sichtbarkeit kann zu einer Ausgrenzung von Vielfalt führen – so wie Porträts, die in der Regel die Festlegung einer Person auf eine Geste oder eine Haltung sind. Die mehrfachbelichteten Fotos von Veit Mette laden uns im Gegensatz dazu ein, immer wieder neu zu schauen. Wild, schräg oder intensiv. Ein anderer Blick auf unsere Vielfalt!



Die Ausstellung "BI DIFFERENT" ist am 26. und 27. April 2022 jeweils von 15 bis 21 Uhr im Queerpoint Minden zu sehen. Der Eintrit ist frei. (cw/pm)