Erste trans Frau bei "Rote Rosen"

27. April 2022, noch kein Kommentar

Premiere in der 20. Staffel der ARD-Telenovela "Rote Rosen": Trans Model Lucy Hellenbrecht übernimmt die neue Rolle der selbstbewussten Pferdewirtin Nici Reichard, die ebenfalls trans ist.



Hellenbrecht war 2020 Kandidatin bei "Germany's Next Top Model" und belegte den 16. Platz. "Die haben einfach Kontakt aufgenommen und mich zum Casting eingeladen., erklärte die 22-jährige Kasselerin, die keine Schauspielerfahrung besitzt, zu ihrer Hauptrolle.



Auf einem ersten Foto vom Set ist Nici zusammen mit ihrem neuen Freund Finn (Lucas Bauer) zu sehen. "Thema ist, ob ihre junge Liebe standhält, wenn plötzlich bekannt wird, dass sie nicht als biologische Frau geboren wurde", erklärte Hellenbrecht gegenüber der "Bild"-Zeitung. Die neue Staffel ist voraussichtlich ab 31. Mai 2021 im Ersten zu sehen.



Die Telenovela "Rote Rosen" wird bereits seit 2006 ausgestrahlt und läuft montags bis freitags um 14.10 Uhr. Bislang wurden über 35.000 Folgen produziert.



Im Jahr 2015 behandelte die Serie erstmals lesbische Liebe: Die Kölner Schauspielerin Charlotte Bohning stellte ab Folge 2.056 in insgesamt 50 Episoden Isabelle Münzberg dar, die sich in Eliane (Samantha Viana) verliebte (queer.de berichtete). (cw)