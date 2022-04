Schwule Schlüsselloch-Perspektive

29. April 2022, noch kein Kommentar

Die Münchner Kunstbehandlung lädt im Mai zu der neuen Gruppenausstellung "Eine Runde Sache" ein – alle gezeigten Arbeiten sind kreisförmig.



Runde Bilder kommen in der Kunstgeschichte durchaus vor. Das vielleicht berühmteste ist Michelangelos "Tondo Doni" (die Heilige Familie), welches in den Uffizien zu bewundern ist und in dessen Hintergrund die Nackerten nur so wuseln. Bei Sebald Behams "Frauenbad" nach einer Vorlage von Albrecht Dürer oder bei Ingres' "Das türkische Bad" nehmen die Künstler mit dem Rund quasi die "Blick durchs Schlüsselloch-Perspektive" ein, um die dargestellten erotischen Szenen nochmals zu unterstreichen.



Bild: Robert C. Rore

In der Kunstbehandlung lässt sich dies allenfalls den Gemälden von Robert C. Rore und Sergey Sovkov andichten. Ins Surreale schweifen die Arbeiten von Astrid Köhler und Dirk Klose. Handfest wird's bei der Installation "Die vier Jahreszeiten" von busn, die entfernt an die legendäre Kantine des "Spiegel" erinnert, und Nikolaus Kellers Arbeiten können sehr wohl als Talismane durchgehen.



Die Vernissage findet am 12. Mai 2022 ab 19 Uhr in Anwesenheit einiger Künstler*innen statt. Alle Exponate der Ausstellung sind ab dem Abend der Eröffnung wie gewohnt im Web-Shop der Kunstbehandlung zu finden. (cw/pm)