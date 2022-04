Die Aidshilfe Köln lädt ins "Café Bach"

30. April 2022, noch kein Kommentar

Einst hatte die Zeitung "Queer" ihren Sitz in der Kölner Pipinstraße 7, nun hat dort die Aidshilfe Köln ihre neuen Räume bezogen – und ehrt Dirk Bach.



Nach drei Jahren Umbau residiert der Verein mit all seinen Angeboten in dem mehretagigen Büro am Heumarkt. Das Kontakt- und Begegnungscafé ist erst vor ein paar Tagen als letztes fertiggestellt worden. Deshalb eröffnete die Aidshilfe am Samstag den Standort offiziell.



Im Rahmen der Einweihung gab es neben Grußworten auch eine Gesprächsrunde zu den zukünftigen Herausforderungen der Aidshilfe-Arbeit. Zudem wurde der neue Name des Cafés bekanntgegeben: "Café Bach" zur Erinnerung an den schwulen Komiker und Schauspieler Dirk Bach, Vor dem Start der Veranstaltung wurde symbolisch das Band am Eingang Pipinstraße 7 durchgeschnitten. (cw/pm)