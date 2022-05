Jugendfreie Doppelbelichtung

03. Mai 2022,

In Zeiten, wo ein kleiner schlaffer Pimmel im Internet schon mal die Aufsichtsbehörden auf die Palme bringt, kommt die Fotoserie "FLO" von Alexander Courtman und Florian Noethe gerade richtig.



Alexander, ein deutscher Fotograf, machte zunächst eine Reihe von Nacktaufnahmen von seinem Freund Florian, einem Künstler. Er übergab ihm die Bilder mit der Bemerkung, er könne damit machen, was er wolle.



Florian beschloss, einige beliebige Alltagsgegenstände genau vor seinen Genitalien zu platzieren. Alexander fotografierte die Bilder dann erneut, um eine echte Doppelbelichtung zu erstellen. Zehn Ergebnisse zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.



Die Fotoserie "FLO" kann bis zum 31. Mai 2022 auch auf boysboysboys.org besichtigt werden. Die Website ist ein Projekt der Londoner Little Black Gallery, das von Ghislain Pascal kuratiert wird, um schwule und queere Fotografie zu fördern. Die Galerie vertritt mittlerweile mehr als 67 Fotografen aus 27 Ländern – darunter China, Indien, Iran, Polen, Russland und die Türkei, wo LGBTI-Rechte unterdrückt werden. Die Bilder sind dort auch käuflich erhältlich. (mize)