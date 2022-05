"Bunt unterwegs" durchs Ruhrgebiet

05. Mai 2022, noch kein Kommentar

Das Verkehrsunternehmen Ruhrbahn GmbH hat zwei Busse in Regenbogenfarben beklebt – der eine ist jetzt in Essen im Einsatz, der andere in Mülheim.



Mit der Aktion "Bunt unterwegs" möchte die Ruhrbahn ein "positives und starkes Signal für Diversität setzen und aufzeigen, wie wichtig gegenseitiges Verständnis für ein gutes Miteinander ist", heißt es dazu in einer Pressemitteilung. "Um Vielfalt zu fördern, muss eine offene Arbeitsatmosphäre geschaffen werden, die allen Menschen die gleichen Chancen einräumt, beruflich durchzustarten. Unabhängig von Alter, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung, Herkunft oder körperlichen und geistigen Fähigkeiten."



Auch auf City-Light-Postern und Postkarten werden die Regenbogenfarben mit dem Slogan zu sehen sein. Mit der Hashtag-Kampagne #buntunterwegs können sich Fahrgäste an der Aktion beteiligen und einen Regenbogen-Turnbeutel gewinnen. Mehr Infos dazu gibt es auf der Website vielfalt.ruhrbahn.de. (cw)