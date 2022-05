Lesbischer Rosé und aromantischer Weißwein

07. Mai 2022, noch kein Kommentar

Bild: CSD Stuttgart

Auch in diesem Jahr hat sich der CSD Stuttgart mit den Fellbacher Weingärtnern zusammengetan und präsentiert eine exklusive Sonderedition von drei Pride-Weinen.



Das Sortiment reicht von einem spritzig leckeren Muskateller Secco über den weiß gekelterten Trollinger mit Lemberger bis hin zum fruchtigen Roséwein. Endlich kann man gleichzeitig bechern und Gutes tun, denn pro verkaufter Flasche spendet die Weingärtner eG einen Euro an den Stuttgarter CSD-Verein.



Die Etiketten sind in den Farben verschiedener Flaggen der queeren Community gestaltet. Die Auswahl erfolgte hier laut CSD Stuttgart in Anlehnung an das Farbspektrum der Weine. "Wir entschieden uns für die lesbische Flagge auf dem Rosé-Wein, für die aromantische Flagge auf dem Weißwein und das Design des Muskateller Secco hielten wir in den gewohnten Regenbogenfarben", so die Pride-Organisator*innen. "Ziel damit ist es, auf die verschiedensten Ausprägungen von Vielfalt innerhalb unserer Community aufmerksam zu machen."



Die Weine sind zum Preis von 6,99 € (Weißwein und Rosé) bzw. 9,99 € (Muskateller Secco) im Onlineshop des CSD Stuttgart erhältlich. Zu lange warten sollte man mit der Bestellung besser nicht: Beim Rosé gibt es bereits einen knappen Lagerbestand...



Queere Weine sind in diesem Jahr besonders im Kommen. So verkauft REWE aktuell den Blanc de Noirs "One Love" von trans Winzerin Simona Maier. Beim Festakt zum 50. Jahrestag der ersten deutschen Homosexuellendemonstration in Münster trat Ende April der von einem lokalen Start-up entwickelte Pride-Wein als Sponsor auf.



Mit der Aktion "QueerWein" hatte in diesem Jahr nicht zuletzt die Landesregierung von Rheinland-Pfalz für Schlagzeilen gesorgt. Weingüter, "in denen queere Menschen in verantwortungsvoller Position tätig sind", konnten sich mit zwei Weinen bewerben, von denen das Land insgesamt 500 Flaschen als "rheinland-pfälzische Vielfaltsbotschafter" ankaufen will (queer.de berichtete). Am 15. Mai soll die Auswahl bekanntgegeben werden. (cw)