Liebe deine Identität!

Das Bündnis Akzeptanz und Vielfalt Frankfurt hat am Montag eine neue Kampagne gestartet: Auf Litfaßsäulen der Main-Metropole werden verschiedene geschlechtliche und sexuelle Identitäten vorgestellt.



Ziel der Aktion zum Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter-, Trans- und Asexuellenfeindlichkeit (IDAHOBITA*) am 17. Mai sei es, an öffentlichen Plätzen "Perspektiven für mehr Akzeptanz durch ein stärkeres Bewusstsein für die gesellschaftliche Vielfalt zu schaffen", teilte das Bündnis in einer Presseerklärung mit. "Neben der damit verbundenen Aufklärung soll die Kampagne alle Menschen für ein offenes Leben ihrer eigenen Identität ermutigen. Die Message: Sei wer du bist, liebe wen du willst und sei gewiss, du bist nicht allein!"





Unter dem Hashtag #LoveYourIdentity werden ingesamt zwölf Personen aus Frankfurt auch auf Social Media vorgestellt, die sich stolz zu ihrer Identität bekennen und klar sagen: Wir sind ein Teil dieser Stadt und einfach Menschen wie du und ich.



"Hinter jedem Buchstaben des LSBTIQA*-Alphabets verbirgt sich ein Begriff einer Selbstbezeichnung, der oftmals nicht verstanden oder auch missverstanden wird", so das Bündnis Akzeptanz und Vielfalt. "Hier wird die Möglichkeit gegeben, mehr zu den einzelnen Identitäten zu erfahren und sich ein eigenes Bild davon zu machen." (cw)