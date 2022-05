195 Millionen für "Shot Sage Blue Marilyn"

10. Mai 2022, noch kein Kommentar

Bei einer Auktion von Christie's in New York kam Andy Warhols berühmtes Porträt von Marilyn Monroe unter den Hammer. Es erzielte eine Rekordsumme von 195 Millionen Dollar.



Andy Warhols (1928-1987) berühmtes Siebdruck-Porträt von Marilyn Monroe (1926-1962) hat den Besitzer gewechselt. Das Werk aus dem Jahr 1964 wurde bei einer Auktion in New York für 195 Millionen Dollar (etwa 184 Mio. Euro) verkauft. Damit stellt das Bild einen neuen Rekord für ein Werk eines amerikanischen Künstlers auf. Zudem ist es "das teuerste Kunstwerk des 20. Jahrhunderts, das auf einer Auktion verkauft wurde", wie das Auktionshaus Christie's mitteilte.



"Shot Sage Blue Marilyn" gehört zu einer Reihe von Porträts, die der schwule Künstler nach Monroes Tod im Jahr 1962 von der Schauspielerin anfertigte. Es zählt zu den bekanntesten Werken der Pop Art und zeigt den Hollywood-Star vor türkisem Hintergrund mit gelben Haaren, blauem Lidschatten und roten Lippen.



Das Porträt von Marilyn Monroe gehörte zur Sammlung einer Schweizer Stiftung, bevor es nun von Christie's versteigert wurde. Die Schätzungen vor dem Verkauf hatten bei bis zu 200 Millionen Dollar gelegen. Der Erlös soll laut Website des Auktionshauses an wohltätige Zwecke gehen.



Das Warhol-Gemälde selbst wurde Medienberichten zufolge für einen Preis von 170 Millionen Dollar verkauft. Zusätzliche Gebühren ergaben einen Endpreis von 195 Millionen Dollar. Der bisherige Rekord für ein amerikanisches Kunstwerk bei einer Auktion lag bei 110,5 Millionen Dollar, bezahlt 2017 für ein Gemälde von Jean-Michel Basquiat (1960-1988). (cw/spot)