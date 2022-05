Münster: Stadtmuseum würdigt queere Bewegung

17. Mai 2022, noch kein Kommentar

Die Schautafeln, die Ende April beim Festakt zum 50-jährigen Jubiläum von Deutschlands erster Homosexuellen-Demonstration zu sehen waren, ergänzen jetzt die Ausstellung "Münster 1972" im Stadtmuseum.



"Die queeren Vereine in Münster sind sehr erfreut über die Möglichkeit, die Ausstellung, die extra für den Jubiläums-Festakt im historischen Rathaus angefertigt wurde, bis zum 20.08.2022 einem breiten Publikum zugänglich machen zu können", erklärte das KCM am Montag in einer Pressemitteilung. Die Ausstellung "Münster 1972" des Stadtmuseums werde damit "um die queerpolitische Geschichte Münsters erweitert".



Die queeren Schautafeln werden anschließend am 27. August beim Ständefest des CSD Münster zu sehen sein. (cw)