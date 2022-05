Royal Mint feiert LGBTI-Aktivismus

18. Mai 2022, noch kein Kommentar

Eine offizielle regenbogenbunte 50-Pence-Münze mit den Worten "Pride", "Protest", "Visibility", "Unity" und "Equality" würdigt den 50. Jahrestag der Pride-Bewegung in Großbritannien.



Die Münze wurde von der queeren Londoner Künstlerin und Aktivistin Dominique Holmes in Zusammenarbeit mit Pride in London entworfen und verwendet "modernste Farbdrucktechnologie", wie die Royal Mint am Dienstag mitteilte. Als Inspiration diente die Progress Pride Flag.



"Der 50. Jahrestag von Pride UK ist ein Meilenstein, und es ist ein Privileg, 50 Jahre Fortschritt mit dieser 50-Pence-Münze zu feiern", erklärte Clare Maclennan, Direktorin für Gedenkmünzen der Prägeanstalt.



Die Regenbogen-Münze soll im Sommer in verschiedenen Metallversionen erscheinen und kann über die Homepage der Royal Mint bereits vorbestellt werden. In den regulären Umlauf soll das Geldstück nicht kommen.



Bereits 2019 hatte die Royal Canadian Mint den Kampf für LGBTI-Rechte in Kanada mit einer Sondermünze gewürdigt. (cw)