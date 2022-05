Calvin Klein feiert queere Wahlfamilien

21. Mai 2022, noch kein Kommentar

Der Mai ist der Monat, in dem viele Modelabels eigene Pride-Kollektionen auf den Markt werfen. Calvin Klein ist natürlich auch dabei – und überzeugt mit einer zusätzlichen Kampagne.



Unter dem Motto "This is Love" feiert das US-Bekleidungsunternehmen queere Wahlfamilien. Im Rahmen der Kampagne sprechen Aktivist*innen und Promis, darunter John Waters, Mink Stole, Snail Mail., Sasha Lane, Holli Smith und Nic Ashe, über ihre Freundes-, Lebens- und Liebesgemeinschaften. Der Fotograf John Edmonds hat die queeren Familien darüber hinaus im emotionalen Stil eines Fotoalbums festgehalten – die besten Porträts zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.

Für die gleichnamige "This is Love"-Kollektion, die Unterwäsche, Bademode, Basics und Accessoires umfasst, ließ sich Calvin Klein von der Progress Pride Flag inspirieren. Die Artikel sind bereits im deutschen Webshop erhältlich. Nach eigenen Angaben unterstützt das Modeunternehmen LGBTI-Projekte in diesem Jahr mit 400.000 US-Dollar. (cw)