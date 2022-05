Der doppelte Rio Reiser

24. Mai 2022, noch kein Kommentar

Vom 19. Juni bis zum 24. Juli 2022 nimmt die Komödie am Kurfürstendamm im Berliner Schiller Theater die Produktion "Rio Reiser – Mein Name ist Mensch" noch einmal ins Programm – "All you need"-Star Frédéric Brossier und Philip Butz teilen sich erneut die Titelrolle.



Nach der Premiere im Herbst 2019 waren sich Kritik und Publikum einig und lobten die ausdrucksstarken Hauptdarsteller, aber auch die virtuose Band und das kongeniale Ensemble, die den Theaterabend gemeinsam zu einem Rockkonzert machten (queer.de berichtete).



Theaterchef Martin Woelffer freut sich sehr darüber, dass Frédéric Brossier und Philip Butz wieder alternierend als Rio Reiser auf der Bühne stehen. "Ich kann gar nicht sagen, wer von beiden mir besser in der Rolle des Rio gefällt. Beide überzeugen völlig, sind aber trotzdem ganz unterschiedlich. Es lohnt der Vergleich", empfiehlt er.



Frédéric Brossier als Rio Reiser (Bild: Franziska Strauss)

Wenn Philip Butz und Frédéric Brossier nicht als Rio auf der Bühne stehen, treten sie in diversen Nebenrollen in der Inszenierung auf. Beiden gefällt dieser Wechsel gut: "Wenn man Rio spielt, trägt man den Abend und singt knapp 30 Songs. Deswegen ist der Wechsel genau richtig, denn wenn man die Nebenrollen spielt, ist man ein bisschen entspannter. Beides macht Spaß", findet Frédéric Brossier.



Philip Butz kennt beides: In der vergangenen Spielserie im Jahr 2020 hat er die Rolle des Rio in 17 Vorstellungen allein übernommen, da Frédéric Brossier bei Dreharbeiten war. Er gibt zu, dass er sich nicht ganz sicher war, das stimmlich meistern zu können. Denn immerhin musste er allabendlich 30 Songs performen: von "Macht kaputt was Euch kaputt macht" über "Rauchhaus Song", "König von Deutschland" bis zu "Junimond" oder "Für immer und Dich". Doch er hat jeden Abend im wahrsten Sinne des Wortes gerockt. "Mein Lutschtablettenkonsum war enorm in der Zeit", lacht er.



Sowohl für ihn als auch für Frédéric Brossier ist seit 2019 eine Menge passiert. Letzterer übernahm eine der Hauptrollen in der ersten queeren ARD-Serie "All you need". Vor kurzem erst wurde die zweite Staffel ausgestrahlt (queer.de berichtete). Außerdem ist er in der RTL+-Serie "Der Schiffsarzt" zu sehen.



Philip Butz blieb dem Theater treu. Er glänzte 2020 – ebenfalls an der Komödie am Kurfürstendamm im Schiller Theater – in der Rolle des Schriftstellers Edmond in "Vorhang auf für Cyrano". Frédéric Brossier übernahm damals die Rolle seines besten Freundes.



Mehr Infos zum Stück "Rio Reiser – Mein Name ist Mensch", alle Termine und Karten gibt es auf der Homepage der Komödie am Kurfürstendamm im Schiller Theater. (cw/pm)