29. Mai 2022, noch kein Kommentar

Die Stadt Freiburg schickt ihre Dragqueen Betty BBQ als offizielle Botschafterin zum Tel Aviv Pride am 10. Juni 2022.



Freiburg verbindet seit dem Jahr 2015 eine Städtepartnerschaft mit Tel Aviv-Yafo. Die Idee, in diesem Jahr zum Pride eine queere Botschafterin nach Israel zu schicken, entstand im Freundeskreis Freiburg-Tel Aviv-Yafo e.V. unter Einbezugnahme städtischer Stellen und mit Unterstützung u.a. der Stadt Freiburg und der Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau.



Betty BBQ soll "die Stadt Freiburg und ihre Bewohner als unübersehbaren Gruß repräsentieren und ein Stück Freiburg sowie den Schwarzwald in den Nahen Osten bringen", heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Dragqueen und des Freundeskreis. Auf der Pride-Parade will die queere Freiburgerin entsprechende Flyer (PDF) verteilen.



"Sicher taucht die Frage auf, ob es mit einem Krieg auf europäischem Boden möglich ist, eine solche Veranstaltung zu unterstützen", heißt es weiter in der Pressemitteilung. "Wir meinen gemeinsam: Ja. Gerade in einer Zeit voller Bedrohung und Verlust erscheint es uns wichtig, für Werte wie Respekt, Offenheit, Vielfalt und Menschlichkeit einzutreten, verbunden mit der Hoffnung auf eine immer noch möglichefriedvollere Zukunft." (cw)