Wien feiert Sichtbarkeit: "Lebe deine Liebe!"

31. Mai 2022,

Auf hunderten Plakaten im gesamten Stadtgebiet, auf vielen Straßenbahnen und digitalen Bildschirmen zeigt die Stadt Wien im "Regenbogenmonat" Juni reale lesbische und schwule Paare, die sich innig küssen.



Die Kampagne "Lebe deine Liebe!" wurde am Montag von Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (Neos), LGBTIQ-Sprecherin Nicole Berger-Krotsch (SPÖ) und dem Leiter der Wiener Antidiskriminierungsstelle für LGBTIQ-Angelegenheiten Wolfgang Wilhelm der Öffentlichkeit vorgestellt.



"Informationen zur Stärkung von Gleichstellung und Akzeptanz sind in einer vielfältigen Stadt wie Wien die Basis für ein funktionierendes Zusammenleben", erklärte Wiederkehr. "Es ist mir ein Anliegen, ein gleichberechtigtes Leben für alle Menschen in unserer Stadt zu ermöglichen. Daher tragen wir den Regenbogen hoch und treten gegen Hass und Diskriminierung an. Jeder Mensch in Wien soll seine Liebe leben können."



Mit der neuen Kampagne "wollen wir die Forderungen der LGBTIQ-Community in Wien sichtbar machen und diese Personen stärken", ergänzte Berger-Krotsch. "Leider ist es in Österreich im Jahre 2022 immer noch rechtlich in Ordnung, Menschen aus einem Lokal oder Taxi zu werfen, nur weil sie schwul, lesbisch oder queer sind. Das ist untragbar. Als Regenbogenhauptstadt fordern wir daher den Bund auf, endlich zu handeln, um ein diskriminierungsfreies Leben für alle Menschen in Österreich zu ermöglichen."



Zum "Regenbogenmonat" Juni zeigt auch WienTourismus Flagge: Unter dem Titel "Queens of Vienna" veröffentlichte die Fremdenverkehrsbehörde eine gutgemachte Kurzdoku über die Wiener Drag-Szene (queer.de berichtete). (cw)