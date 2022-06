Junge schwule Russen ohne Tabus

02. Juni 2022, noch kein Kommentar

Homoerotik gegen Homophobie: In seinem neuen Bildband "With Love From Russia" porträtiert der russische Fotograf Vlad Zorin 18 junge Schwule aus allen Teilen des Landes und erzählt ihre Geschichten.



Die intimen Aufnahmen entstanden zumeist in den privaten Wohnungen der jungen Männer. In ausführlichen Interviews sprechen die freizügigen Models, von denen viele eine Maske tragen, über ihr (Über)leben in einem Land, in dem "Homopropaganda" staatlich verboten ist. "Es ist vielleicht der erste Versuch, ehrliche Geschichten über die sexuellen Erfahrungen von russischen Männern zu sammeln", schreibt die Feministin und Sexualpädagogin Sasha Kazantseva im Vorwort. Der Fotograf Vlad Zorin ist nach dem Überfall auf die Ukraine zu seiner eigenen Sicherheit aus Russland geflohen.



Der Bildband "With Love From Russia" wurde von der Little Black Gallery in London herausgegeben, die erste Auflage ist bereits vergriffen. Um die Zeit des Nachdruckens zu überbrücken, zeigen wir zehn Aufnahmen aus dem beeindruckenden Fotobuch in der unten verlinkten Galerie.



Die Lieblingsfotos von Galerie-Gründer Ghislain Pascal können bis zum 30. Juni 2022 auch auf seiner Website boysboysboys.org besichtigt werden. The Little Black Gallery vertritt mittlerweile mehr als 67 queere Fotografen aus 27 Ländern – darunter neben Russland auch China, Indien, Iran, Polen und die Türkei, wo LGBTI-Rechte unterdrückt werden. Die Bilder sind dort auch käuflich erhältlich. (mize)