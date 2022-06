Burger King: Lieber zwei Tops oder zwei Bottoms?

04. Juni 2022, noch kein Kommentar

Noch bis zum 20. Juni ist in allen Burger-King-Filialen in Österreich der neue "Pride Whopper" erhältlich – mit zwei gleichen Buns "für gleiche Liebe und gleiche Rechte".



Wir setzen ein Zeichen für die Gleichberechtigung aller Identitäten und sexuellen Orientierungen", erklärte die Fastfood-Kette auf Instagram zu ihrer "Time to be proud"-Kampagne. "Ein kleiner Twist, der ein Lächeln ins Gesicht zaubern soll und uns erinnert, respektvoll und friedlich miteinander umzugehen. Egal wer du bist und wen du liebst." (cw)