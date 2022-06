Thailand feiert bislang größte Pride-Demonstration

05. Juni 2022,

Viele tausend Menschen demonstrierten am Sonntag in der thailändischen Hauptstadt Bangkok für LGBTI-Rechte – so viele wie nie zuvor im südostasiatischen Königreich.



Der von queeren Gruppen und Verbänden organisierte "Bangkok Naruemit Pride" – "Naruemit" ist das thailändische Wort für "Schöpfung" – war der erste nach vielen Jahren in der Millionen-Metropole. Die Demonstration führte am Nachmittag über mehrere Stunden einmal durch die Silom Road, die bei Tourist*innen auch für das queere Nachtleben bekannt ist.



Die Veranstalter*innen sprachen von der "ersten echten Pride-Parade" in der thailändischen Hauptstadt. Hinter früheren CSD-Märschen standen vor allem Bars und Clubs, die diesmal komplett fehlten. Pride-Demonstrationen fanden zuvor auch in Chiang Mai, Pattaya und Patong Beach auf Phuket statt.



Trotz der Hitze gab es beim Bangkok Pride deutlich weniger freie Oberkörper zu sehen als auf europäischen CSD-Paraden. Im Zug befanden sich nur wenige Mini-Trucks, Alkohol wurde so gut wie gar nicht konsumiert, und statt zu Techno wurde zu Luk Thung getanzt, der thailändischen Volksmusik. Weitere Fotos von der Parade gibt es in der unten verlinkten Galerie.



Auf Transparenten und Plakaten forderten die überwiegend sehr jungen Teilnehmer*innen die Möglichkeit, den Geschlechtseintrag selbstbestimmt zu ändern, die Öffnung der Ehe, Maßnahmen gegen sexuelle Gewalt und die Anerkennung von Sexarbeit als Beruf. Obwohl Thailand im Ausland als besonders queerfreundliches Land gilt, ignoriert die Gesetzgebung die Rechte von LGBTI nahezu komplett. Die Regierung unter einem ehemaligen Putsch-General hat zwar bereits vor zwei Jahren die Einführung von eingetragenen Partnerschaften beschlossen, doch noch immer gibt es keinen Gesetzentwurf. Die Öffnung der Ehe lehnte sie vor wenigen Wochen ab.



Viele Hoffnungen der Community richten sich auf den neuen Bangkoker Gouverneur Chadchart Sittipunt, der am Samstag als Schirmherr bei einer Pride-Veranstaltung im Bangkok Art and Culture Centre versprach, Bangkok zu einer LGBTI-freundlichen Stadt zu machen. So soll der Juni ab sofort zum offiziellen städtischen Pride-Monat erklärt werden. "Bangkok ist eine Stadt der Vielfalt in vielerlei Hinsicht, nicht nur der sexuellen Vielfalt. Wir können glücklich leben, wenn wir Vielfalt akzeptieren können", sagte Chadchart. Außerdem kündigte er Andiskriminierungs-Maßnahmen für trans und nichtbinäre Menschen an. (mize)