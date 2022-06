Erste Pride-Briefmarke in Israel

06. Juni 2022, noch kein Kommentar

Bild: Israel Post

Die israelische Post feiert die LGBTI-Community mit einer Sonderbriefmarke.



Die Marke im Wert von 8,30 Schekel soll am 28. Juni 2022 in den Postämtern erhältlich sein. Der offen schwule Kommunikationsminister Eitan Ginzburg stellte das Motiv vorab der Öffentlichkeit vor. Es zeigt eine Gruppe sehr unterschiedlicher Menschen, die Shirts in den Farben der Regenbogenflagge tragen. Verbunden ist die Marke mit einer abtrennbaren Progress Pride Flag, auf der das Wort "Pride" in Englisch, Hebräisch und Arabisch steht.



An der Entwicklung des Postwertzeichens war der israelische LGBTI-Verband HaAguda beteiligt. "Diese Briefmarke ist den Mitgliedern der Community gewidmet, die unter ständiger Androhung von Inhaftierung oder Gewalt lebten und gezwungen waren, ihre Identität zu verbergen, sowie den Pionieren, die dafür kämpften, dass wir heute in Sicherheit leben können", erklärte die Organisation in einer Stellungnahme. "Es ist auch eine Erinnerung daran, dass die queere Community – in all ihren Erscheinungsformen – ein integraler Bestandteil der israelischen Gesellschaft ist und dass wir alle weiterhin für Gleichheit, Sicherheit und Wohlergehen in allen Lebensbereichen kämpfen werden."















Queere Briefmarken gibt es auch in anderen Ländern: Bereits 2016 hatte PostNord eine Pride-Marke für Schweden auf den Markt gebracht. 2017 erschien in Dänemark eine Pride-Marke mit Regenbogenherz . Im selben Jahr feierte die kanadische Post zum Staatsjubiläum auch die Ehe-Öffnung mit einer "Marriage Equalitiy"-Sondermarke . 2021 folgte Neuseeland mit einer Pride-Briefmarke , und auch die griechische Post veröffentlichte vier queere Sondermarken unter dem Motto "LGBTQI+ We support you".Deutschland würdigte 2018 den 150. Geburtstag von Magnus Hirschfeld mit einem 70-Cent-Postwertzeichen mit Geschlechterzeichen in Regenbogenfarben . 2019 feierten die Schweizer und die liechtensteinische Post mit zwei Sondermarken "Gesellschaftliche Vielfalt" gemeinsam das 50. Jubiläum des Stonewall-Aufstands in New York.Queere Motive gibt es zudem in den USA mit einer Harvey-Milk-Marke sowie aus Finnland mit einer homoerotischen Tom-of-Finland-Serie . 2016 hatte die Postverwaltung der Vereinten Nationen (UNPA) eine Briefmarkenserie mit LGBTI-Motiven veröffentlicht. (cw)