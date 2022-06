Schwule Fotografie vom Feinsten

09. Juni 2022, noch kein Kommentar

Vom britischen Fotomagazin "BOYS! BOYS! BOYS!" ist die vierte Ausgabe erschienen – mit homoerotischen Arbeiten von zehn Fotografen aus aller Welt.



Herausgegeben wird die hochwertig gedruckte Zeitschrift von der Londoner Little Black Gallery, die sich seit Jahren die Förderung schwuler und queerer Fotografie auf die Fahnen geschrieben hat. Sie betreibt auch die Kunstplattform boysboysboys.org und hat zwei Bildbände herausgegeben, zuletzt 2020 im Verlag teNeues (queer.de berichtete).



Für die vierte Ausgabe seines Magazins wählte Chefredakteur Ghislain Pascal sexy Porträts von De Brabander (Belgien), Alexander Courtman (Deutschland), David-Simon Dayan (USA), Greg Gorman (USA), Brice Hardelin (Frankreich), Richard Kranzin (Deutschland), Clifton Mooney (USA), Charles Moriarty (Irland), Kuba Świetlik (Polen) und Vlad Zorin (Russland) aus. Eine Auswahl der Bilder zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. Außerdem enthält der Band ein Interview mit Gorman, dem wohl bekanntesten der beteiligten Fotografen.



"Es ist wirklich aufregend, dass ein so großes Interesse an unserem wunderschönen Magazin besteht", erklärte Pascal zum Erscheinen des neuen Magazins. "Mit jeder Ausgabe drucken wir mehr Exemplare, die an immer mehr Orten erhältlich sind. Da ist ein Beweis für das erstaunliche Talent unserer queeren und schwulen Fotografen."



Die 160-seitige Zeitschrift im Format 27x20 cm kann zum Preis von 30 US-Dollar (28 Euro) zuzüglich Versandkosten online über boysboysboys.org bestellt werden. Ein Dollar pro verkauftem Heft spendet die Little Black Gallery an LGBTI-Organisationen. (cw)