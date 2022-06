11. Juni 2022, noch kein Kommentar

Mit 84 von 100 möglichen Jury-Stimmen gewann der queere Sänger LEOPOLD am Freitagabend die Sat.1-Musikshow "All Together Now".



Er setzte sich gegen elf andere Kandidat*innen durch: Mit "Rolling in the Deep" von Adele erklomm LEOPOLD zunächst das Treppchen, im Finale ging er mit seiner Version von Mark Forsters Hit "Chöre'" schließlich als Sieger der Sendung hervor.



LEOPOLD überzeugte mit seinem Talent, seiner Ausstrahlung, seinem Charme und vor allem: mit Haltung. Auf der großen Showbühne setzte er ein starkes Statement gegen Rassismus, Sexismus und Queerfeindlichkeit. "Ein Auftritt mit Message und mit Stimme", stellte Moderatorin Melissa Khalaj begeistert fest.



Bild: Sat.1

"All Together Now" ist eine Adaption der gleichnamigen, in Großbritannien sehr erfolgreichen BBC-Musikshow. Ein kurzweiliges Format mit besonderem Konzept: Zwölf Sänger*innen und Bands treten gegeneinander an und stellen sich einer 100-köpfigen Jury. Wer es schafft, binnen 100 Sekunden möglichst viele der Musik-Expert*innen für sich zu begeistern und zum Buzzern und Mitsingen zu bewegen, sichert sich einen Platz im Finale. Dort treten die drei Kandidat*innen mit den meisten Stimmen erneut gegeneinander an.LEOPOLD ist einer der meistgebuchten queeren Acts in Deutschland. Im November veröffentlichte er sein Debütalbum "Unattractive" (Amazon-Affiliate-Link ), auf dem er Themen wie Hate Speech, Mobbing und toxische Männlichkeit behandelt – aber auch und vor allem Empowerment, Freiheit und Zusammenhalt. Mit seiner Bewerbung für den deutschen ESC-Vorentscheid 2022 sorgte er für ein breites Medienecho ( queer.de berichtete ). (cw/pm)