"Chersace": Popstar und Designerin mit Pride-Kollektion

12. Juni 2022, noch kein Kommentar

Bild: The Morelli Brothers

Zum Pride-Monat in den USA haben Popstar Cher (76; "Believe", "Strong Enough") und Designerin Donatella Versace (67) eine gemeinsame Kollektion in Regenbogenfarben herausgebracht.



Unter dem Namen "Chersace" gibt es schwarz-bunte T-Shirts, Socken und Baseballcaps mit Medusa-Logo zu kaufen. Das klassische T-Shirt kostet im deutschen Onlineshop des Unternehmens stolze 300 Euro, die Kappe liegt mit 290 Euro nur etwas darunter, während die Socken mit 80 Euro für Versace-Verhältnisse geradezu ein Schnäppchen sind.



Die Erlöse der beiden Ikonen aus dem Verkauf der Pride-Kollektion gehen nach Angaben des Modehauses an die gemeinnützige LGBTI-Organisation Gender Spectrum. (cw/dpa)