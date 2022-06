Selbstbewusst queer in aller Welt

14. Juni 2022, noch kein Kommentar

Über vier Jahre lang trug der engagierte Art Director und Editor Benjamin Wolbergs für sein Buch "New Queer Photography" Bilder von queeren Fotograf*innen aus verschiedenen Kontinenten zusammen – eine Auswahl ist ab 24. Juni in Berlin zu sehen.



In ihrer experimentierfreudigen künstlerischen Praxis reflektieren die beteiligten Bildautor*innen das Lebensgefühl einer neuen Generation queerer Menschen, die – trotz Diskriminierungen – ihre Identität selbstbewusst und stolz leben: Julia Gunther nimmt uns in ihrer Serie "Rainbow Girls" mit auf einen lesbischen Schönheitswettbewerb in einem südafrikanischen Township, Bradley Secker porträtiert in "SEXugees" queere Asylsuchende aus dem Mittleren und Nahen Osten, die sich in der Türkei mit Prostitution verdingen müssen, Shahria Sharmin dokumentiert das Leben von "Hijras", die seit Jahrhunderten als trans und inter Menschen auf dem indischen Subkontinent geduldet werden, Milan Gies setzt sich in seiner Arbeit "State of Identity" mit vorherrschenden Körperbildern in Europa auseinander, Clifford Prince King teilt mit uns intime Momente zwischen homosexuellen Schwarzen und People of Colour in den USA und Maika Elan zeigt in "The Pink Choice" alltägliches queeres Leben in Vietnam.



Die Ausstellung im f3 – freiraum für fotografie (Waldemarstraße 17, 10179 Berlin) wurde kuratiert von Katharina Mouratidi und Benjamin Wolbergs und findet in Kooperation mit der Heinrich Böll Stiftung statt. Eröffnung ist am Freitag, den 24. Juni 2022 um 19 Uhr. Zu sehen ist "New Queer Photography" bis einschließlich Sonntag, den 28. August. (cw/pm)