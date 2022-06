The Old Gays schreiben Kinderbuch

15. Juni 2022, noch kein Kommentar

Jetzt kostenlos zum Download: Das neue Kinderbuch "Meine vier fabelhaften Onkel" erzählt die Geschichte von Felix – einem Jungen, der lernt, sein Anderssein zu akzeptieren.



Herausgegeben wird das Buch vom Online-Marktplatz Fiverr. Anlässlich des Pride Month hat sich das Unternehmen mit den TikTok-Influencern The Old Gays zusammengetan. Die vier Freunde Robert Reeves, Bill Lyons, Mick Peterson, und Jessay Martin, die alle zwischen Mitte 60 und Ende 70 sind, setzen sich in ihrem Kanal selbstironisch mit der queeren Community auseinander.



"Meine vier fabelhaften Onkel" behandelt die Themen Akzeptanz und Identität anhand der Geschichte des jungen Schülers Felix, der sich nicht traut sein Gesangstalent zu zeigen, nachdem ein anderer Schüler ihn aufgrund seiner bunten Kleidung schikaniert hat. Felix sucht den Rat seiner vier fabelhaften Onkel – Charaktere, die von The Old Gays inspiriert sind – und entwickelt den Mut, seine einzigartigen Talente mit seinen Mitschüler*innen zu teilen.







"Die Kernbotschaft des Buches hat eine universelle Bedeutung, die sich jedoch sehr direkt auf die LGBTQ+-Erfahrung bezieht", so Michael "Mick" Peterson von The Old Gays. "Wenn ihr etwas habt, das ihr mit der Welt teilen wollt, dann habt keine Angst davor, da rauszugehen und zu glänzen. Es ist wichtig, sich selbst treu zu bleiben. Für Mitglieder der LGBTQ+-Community ist es besonders wichtig, sich selbst treu zu bleiben, auch wenn jemand versucht, einen davon abzuhalten, seine Wahrheit zu sagen."



"Meine vier fabelhaften Onkel" steht auf Deutsch (PDF) sowie in sechs weiteren Sprachen zum Download auf der Fiverr-Homepage bereit. (cw/pm)