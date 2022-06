"Horror-Show" statt "heute-show"

19. Juni 2022,

Macht auch im Fummel eine gute Figur: In der neuen Dresdner Inszenierung der "Rocky Horror Show" steht Comedian Lutz van der Horst als Erzähler auf der Bühne.



Am Alten Schlachthof führt der aus der "heute-show" bekannte Komiker in Kleid und Strapse durch die queere Geschichte rund um den außerirdischen Wissenschaftler Dr. Frank N. Furter vom Planeten Transsexual aus der Galaxie Transylvania (queer.de berichtete).



"Die 'Rocky Horror Show' bedeutet mir persönlich sehr viel", erklärte van der Horst zu seinem neuen Engagement. "Als Kind aus einem katholischen Elternhaus sah ich Ende der 80er-Jahre diesen Film und wollte sofort in diese Welt", so der schwule Comedian und Moderator in einer Pressemitteilung des Landesbühnen Sachsen. Bereits 2010 hatte der 46-Jährige seine Homosexualität in einem Interview mit einem Landesvorsitzenden der Partei Bibeltreuer Christen im Nebensatz erwähnt.



Zum hochkarätigen Ensemble der Dresdner "Rocky Horror Story" gehören außerdem bekannte Musicaldarsteller*innen wie Andrew Chadwick, Julia Harneit oder Romina Markmann. Die Inszenierung des Operndirektors der Landesbühnen Sachsen Sebastian Ritsch ist noch bis zum 3. Juli 2022 im Alten Schlachthof an der Leipziger Straße zu sehen. Mehr Infos zum Stück und Karten gibt es hier. (mize)