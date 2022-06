Lauterbach, Kroymann & Sukowa wieder auf Senior*innen-Mission

21. Juni 2022, noch kein Kommentar

In Essen wurden in der vergangenen Woche die Dreharbeiten für die Fortsetzung der Kinokomödie "Enkel für Anfänger" abgeschlossen – Heiner Lauterbach schlüpft erneut in seine Rolle als schwuler Aushilfs-Opa.



In "Enkel für Fortgeschrittene" kehrt Karin (Maren Kroymann) nach einem Jahr in Neuseeland voller Elan und Energie zurück nach Deutschland. Und von beidem wird sie jede Menge brauchen: Zusammen mit ihren Freunden Philippa (Barbara Sukowa) und Gerhard (Heiner Lauterbach) übernimmt sie die Leitung eines Schülerladens – pubertierende Teenager, wilde Partynächte und Liebesangelegenheiten bei Klein und Groß inklusive. Keine Frage: Die neuen Aufgaben haben es in sich und stellen das Leben aller Beteiligten gehörig auf den Kopf.



Zu dem herausragenden Cast gehören neben den drei bekannten Hauptdarsteller*innen auch die Schauspieler*innen Günther Maria Halmer ("Lang lebe die Königin", "Max und die wilde 7"), Ercan Durmaz ("Euer Ehren", "Vier Blocks"), Marie Burchard ("Oskars Kleid", "Keiner schiebt uns weg"), Imogen Kogge ("ZERV – Zeit der Abrechnung", "Die Getriebenen") und Johannes Allmayer ("Die Wannseekonferenz", "Kranke Geschäfte").



Auch Gerhards Paten-Enkel Viktor, verkörpert von Bruno Grüner, hält die Senior*innen wieder auf Trab. Hinzu kommen Yasmin (Kayra Efe), Emma (Romy Baur), Noah (Linus Von Emhofen) und das coole, aber rotzfreche Trio Josie (Franka Roche), Jason (Morten Völlger) und Jackie (Chiara Kitsopoulou).



Der Kinostart von "Enkel für Fortgeschrittene" ist für den 26. Oktober 2023 im Verleih von Studiocanal geplant. Den ersten Film "Enkel für Anfänger" hatte unser Kritiker Dieter Oßwald unter dem Titel "Schwuler Opa wider Willen" besprochen. (cw)