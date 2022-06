CSD Kiew findet Asyl in Warschau

26. Juni 2022, noch kein Kommentar

Zehntausende Menschen, darunter auch viele Flüchtlinge aus der Ukraine, gingen am Samstag in der polnischen Hauptstadt Warschau für LGBTI-Rechte auf die Straße.



Mit Regenbogenfahnen und blau-gelben ukrainischen Flaggen zogen die Teilnehmer*innen am Samstag feiernd durch die Innenstadt, Die organisierende Person der wegen des russischen Angriffskriegs abgesagten Pride-Parade in Kiew, Lenny Emson, bedankte sich für den herzlichen Empfang. "Heute marschieren wir zusammen mit dem Warschau-Pride", sagte Emson.



Yesterdays #Kyivpride #WarsawPride parade was the most fun Ive ever had while also being in existential dread of the war being waged from the Kremlin to the US Supreme Court against pluralism, tolerance, diversity & people like me.

#ParadaRownosci #SlavaUkraini pic.twitter.com/QX0HB8iIVV Andrew S. Potts (@AndrewSPotts) June 26, 2022 Twitter / AndrewSPotts

|

In Kiew gab es nur eine kleine CSD-Veranstaltung in einem Nachtclub im Stadtzentrum, an der einige Dutzend Menschen teilnahmen.



Die Parade in Warschau begann mit einer Schweigeminute für die Opfer des Terroranschlags in Oslo. Norwegens Botschafter in Polen, Anders Eide, sagte, am Ende setzten sich Liebe und Gerechtigkeit durch. "Unser Kampf für gleiche Rechte für alle und unsere Unterstützung für die LGBTQ-Gemeinde ist eindeutig und wird es auch bleiben."



Die Pride-Parade in Warschau wird vom liberalen Bürgermeister Rafal Trzaskowski unterstützt. Auch die EU-Gleichstellungskommissarin Helena Dalli nahm in diesem Jahr daran teil.



Polen steht immer wieder wegen der Diskriminierung queerer Menschen in der Kritik. Die rechtsnationale Regierungspartei PiS prangert regelmäßig eine vermeintliche "LGTBQ-Ideologie" an, die von Brüsseler "Eurokraten" genährt werde und sich gegen polnische Traditionen und Werte richte. (cw/AFP)







Warsaw LGBT pride parade yesterday



or Ukraine is gay parade?



Some even did not realized so far that AZOV is history since weeks. pic.twitter.com/RkncRbynvb Hawkeye1745 (@Hawkeye1745) June 26, 2022 Twitter / Hawkeye1745