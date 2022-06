Regierung überbietet sich mit Pride-Flaggen

29. Juni 2022,

Premiere in Berlin: Anders als sein schwuler CDU-Vorgänger Jens Spahn hat hetero Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Dienstag vor seinem Ministerium die Regenbogenfahne gehisst. Eine Kollegin zog sogar die Progress Pride Flag hoch.



Laut einem Bild auf Twitter legte Lauterbach selbst Hand an die Kurbel. "Damit drücken wir unsere Überzeugung aus, dass eine vielfältige Gesellschaft lebenswerter für alle ist", schrieb Lauterbach zur Fahnen-Aktion anlässlich des Stonewall-Jahrestags. Mit dabei waren Vertreter*innen des Queer@BMG-Netzwerks.



Erst im April hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) die Genehmigung erteilt, die Regenbogenflagge an Dienstgebäuden des Bundes zu hissen (queer.de berichtete). Davor hatte es immer wieder Streit um diese symbolische Geste gegeben – teilweise ignorierten SPD-geführte Bundesministerien offen Verbote, beispielsweise durch CDU-Innenminister Thomas de Maizière (queer.de berichtete). Mit dem Regierungswechsel vom vergangenen Herbst wird nun aber das Innenministerium erstmals seit 2005 nicht mehr von der Union geführt.



Neben Lauterbach hisste auch Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) am Dienstag die Regenbogenflagge vor ihren Ministerium – und nutzte dafür sogar die Progress Pride Flag.



Lisa Paus (Bild: Jens Ahner / BMFSFJ)

Die Fahne sei für sie "mehr als ein Symbol", schrieb Paus auf Twitter. "#Oslo hat uns gerade wieder gezeigt, dass #LGBTQIA*Personen nie sicher sein können. Unser Einsatz für Vielfalt und gegen Diskriminierung ist daher nicht nur zum PRIDE-Month sondern jeden Tag unverzichtbar!"



Die Progress-#PRIDE-Flag zu hissen, ist für mich weit mehr als ein Symbol! #Oslo hat uns gerade wieder gezeigt, dass #LGBTQIA*Personen nie sicher sein können. Unser Einsatz für Vielfalt und gegen Diskriminierung ist daher nicht nur zum PRIDE-Month sondern jeden Tag unverzichtbar! pic.twitter.com/Q3QQg0DPxQ Lisa Paus, MdB (@lisapaus) June 28, 2022 Twitter / lisapaus

|

Die Ministerin versprach, das "veraltete Transsexuellengesetz" noch in dieser Legislaturperiode aufzuheben. "Gemeinsam mit dem Bundesjustizministerium haben wir Eckpunkte für ein Selbstbestimmungsgesetz entwickelt, das die Lebenssituation von trans- und intergeschlechtlichen und nicht-binären Menschen entscheidend verbessern wird."



Zum Berliner CSD soll nach einem Vorschlag von Vizepräsident Wolfgang Kubikci (FDP) auch auf dem Deutschen Bundestag erstmals die Regenbogenfahne wehen (queer.de berichtete). (mize)