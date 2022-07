Erstmals hisst eine Moschee in Deutschland die Prideflagge

01. Juli 2022,

Als erste Moschee in Deutschland hat die Berliner Ibn Rushd-Goethe Moschee heute im Vorfeld des Freitagsgebets eine Regenbogenfahne gehisst.



Zur feierliche Zeremonie schauten u.a. Kultursenator Klaus Lederer (LinkeI), CDU-Landeschef Kai Wegner, die Bildungsstadträtin des Bezirks Mitte Stefanie Remlinger (Grüne), der evangelische Superintendent Bertold Höcker sowie die CSD-Organisatoren Ulli Pridat, Patrick Ehrhardt und Marc-Eric Lehmann vorbei.



In einer Pressemitteilung erklärte die von Seyran Ateş gegründete Moschee: "Insbesondere für LSBTIQ*-Menschen muslimischen Glaubens ist ein solches Zeichen enorm wichtig, denn es zeigt, dass sie sich nicht zwischen ihrem Glauben und ihrer sexuellen Identität entscheiden müssen, sondern so akzeptiert werden, wie sie sind."



Die Regenbogenflagge wird bis Ende Juli vor der Ibn Rushd-Goethe Moschee zu sehen sein. (cw)