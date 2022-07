Die Caritas feiert die Vielfalt

05. Juli 2022,

Mitarbeitende des Caritasverbandes Steinfurt haben ein großes "Vielfalts-Mosaik" erstellt und im Eingangsbereich der Geschäftsstelle am Kirchplatz angebracht.



"Das 'Vielfalts-Mosaik' setzt sich aus insgesamt 60 quadratischen Keilrahmen zusammen, die von den Mitarbeitenden kreativ gestaltet wurden, und zeigt zusammengesetzt auf einer Fläche von 2,10 Meter mal 1,30 Meter die so genannte Progress-Pride-Flagge.



"Mit der Flagge demonstrieren wir, dass wir uns Begegnungen auf Augenhöhe und ohne Vorurteile mit allen Menschen wünschen, mit denen wir täglich auf verschiedenste Weise in unseren Einrichtungen und Diensten zu tun haben", erklärte Initiatorin Barbara Roters.



Die Übergabe und Anbringung fand Ende Juni unter Beteiligung der Geschäftsführer des Caritasverbandes Steinfurt statt, die das Projekt ausdrücklich begrüßten. Geschäftsführer Burkhard Baumann erklärte, dass "Vielfalt feiern" bereits das Motto zum 50-jährigen Bestehen des Caritasverbandes Steinfurt im Jahr 2016 gewesen sei. "Und ein offener Umgang mit Vielfalt ist auch in Bezug auf die Lebenssituationen der Mitarbeitenden in unserem Verband selbstverständlich." (cw)