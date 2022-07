So süß ist der erste Sommer-Solibär!

06. Juli 2022, noch kein Kommentar

Im letzten Jahr gab es aufgrund der weltweiten Lieferengpässe erstmals keinen Aids-Teddy zugunsten der lokalen Aidshilfen. Jetzt sind die beliebten Plüschtiere angekommen und freuen sich auf solidarische Käufer*innen.



Optisch kommt der zartbitterschokoladenbraune Teddy 2021/2022 unter dem Motto "Bärenstark für die Aids-Hilfe" recht klassisch daher. Auf der linken Fußsohle befindet sich wie immer die rote Solidaritätsschleife aufgenäht, eine weitere rote Schleife trägt das bei 30 Grad waschbare Bärchen um den Hals. Jedes verkaufte Exemplar hilft mit, die vielfältige Präventionsarbeit der lokalen Aidshilfen zu unterstützen.



Der Schweizer Pfarrer Heiko Sobel brachte 1987 die Idee des Plüschteddys als Hoffnungsträger für die an Aids erkrankten Menschen von San Francisco mit nach Europa. Zu Hause in Zürich gab er jedem neuen Patienten einen Teddy in die Hand – zum Festhalten und Trösten. Als ihm das Geld ausging, begann der findige Schweizer selbst, Teddybären zu produzieren und für seine Patienten zu verkaufen. Damit brachte er einen Stein ins Rollen, der mittlerweile nicht nur die Schweiz, sondern auch Deutschland, Österreich und Luxemburg erfasst hat. Seit über 20 Jahren gibt es jedes Jahr eine neue Ausgabe der Teddys, die längst begehrte Sammlerstücke sind.



Seit 2009 trägt der Solibär das Öko-CE Zeichen, womit bestätigt wird, dass er aus umweltverträglichem Material und garantiert ohne den Einsatz von Kinderarbeit hergestellt wurde. Damals wie heute wird der Aids-Teddy vom Bärenvater Sobel selbst entworfen. Die Firma Clemens Spieltiere GmbH produziert ihn exklusiv nach seinen Vorgaben. "Er ist Wegbegleiter und Botschafter für Verständnis, Hoffnung, Solidarität und Förderung der Prävention. Immer da zur Stelle, wo es um ein Anliegen im Aids-Bereich geht", beschreibt ihn die Berliner Aidshilfe.



Die Solibären sind bei den lokalen Aids-Hilfe in ganz Deutschland erhältlich. Online bestellen kann man den neuen Teddy zum Stückpreis von 7 Euro u.a. im Webshop der Aids-Hilfe Hamburg. (cw)