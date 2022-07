Vor dem Roten Rathaus weht die Regenbogenflagge

07. Juli 2022,

Vor dem Roten Rathaus in Berlin-Mitte hisste am Donnerstag u.a. die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey mehrere Fahnen in Regenbogenfarben – die SPD-Politikerin trug dabei ein passendes Halstuch.



Ebenfalls beteiligt an der Aktion anlässlich der aktuellen Pride Weeks vor dem Christopher Street Day (CSD) am 23. Juli waren der Geschäftsführer des Lesben- und Schwulenverbands (LSVD) Berlin-Brandenburg, Christopher Schreiber, sowie die BVG-Vorstandsvorsitzende Eva Kreienkamp.



Giffey traf sich nach Angaben der Senatskanzlei zuvor zu einem Gespräch mit LSVD-Vertreter*innen. Im Anschluss daran wurden insgesamt vier Regenbogenfahnen vor dem Hauptportal des Roten Rathauses gehisst.



Während Giffey ein Regenbogen-Halstuch trug, war ihr Amtsvorgänger Michael Müller im Jahr zuvor mit einer Corona-Maske in den Farben der LGBTI-Bewegung zur jährlichen Flaggenhissung gekommen (queer.de berichtete). Wegen der Pandemie gab es 2021 zum Berliner Christopher Street Day nur eine Demonstration, an der nach Angaben der Veranstalter*innen gerade mal 80.000 Menschen teilnahmen (queer.de berichtete).



In diesem Jahr erwarten sie wieder rund eine Million. Die Politparade am 23. Juli mit Bühnen, Musik-Trucks und vielen politischen und aktivistischen Redebeiträgen soll in der Leipziger Straße starten und zum Brandenburger Tor ziehen. (cw/dpa)