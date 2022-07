Schwule Lust ohne Schuld und Vorurteile

08. Juli 2022, noch kein Kommentar

Mit "Almost Blue" präsentiert der Kunstverein Braunschweig die erste institutionelle Einzelausstellung des portugiesischen Malers João Gabriel.



Gabriels Gemälde entstehen durch einen anachronistischen Kniff: Er spult digitalisierte VHS-Filme bis zu einer Szene seiner Wahl zurück, pausiert das Video und überträgt die eingefrorenen Bilder mithilfe digitaler Werkzeuge auf die Leinwand. Die so dargestellten Landschaften und Räume, vor allem aber das Miteinander von Körpern sind mit Farbe eingefangene Augenblicke, die das Fiktive und das Reale, die Gegenwart und die Erinnerung miteinander vermischen. Seine Gemälde und bildnerischen Untersuchungen basieren auf einer abstrahierten Inanspruchnahme dieser fiktiven Bilder und greifen auf eine tiefe chromatische Skala zurück. Die Poetik der Farbe, das Innehalten der Zeit und die Zuneigung der Körper zueinander sind in seinen sinnlichen Gemälden zu entdecken.



Mit neuen Arbeiten für den Kunstverein Braunschweig setzt sich der Künstler mit queeren Begehren, Intimität, Cruising, mentalen und realen Landschaften auseinander. Malerisch verarbeitet er erlebte und ersehnte Eindrücke von portugiesischen Stränden, von seiner Umgebung auf dem portugiesischen Land sowie von Pornofilmen des "queer underground", die in den 1970er und 1980er Jahren für ein unsichtbares Publikum produziert wurden.



Ohne Titel, 2022, Öl auf Leinwand, 167x155cm @ João Gabriel / Lehmann+Silva, Porto

So sind die eigentlichen Protagonist*innen der Malereien die sinnliche Zuneigung und der verstohlene Blick einer beobachtenden Person. João Gabriels Werke zeugen von Zärtlichkeit und Ruhe, sie zeigen Körper, die sich ihrem Verlangen ohne Schuld und Vorurteile hingeben. Seine malerische Inspiration ist dabei auch von den Meistern des Barock inspiriert. So spiegelt das virtuose Spiel von Licht und Schatten in seinen Werken auch das Drama im Menschen wider.



Die Ausstellung "Almost Blue" wurde am 1. Juli 2022 eröffnet und ist noch bis zum 2. Oktober im Kunstverein Braunschweig zu sehen. (cw/pm)