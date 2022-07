Eduard Erpel wünscht sich ein Ei

09. Juli 2022, noch kein Kommentar

Mit seinem neuen Kinderbuch "Eduard Erpel und das zauberhafte Ei" will der schwule Vater Michael Hilscher anderen Menschen Mut machen, ihren Traum von der eigenen Familie zu erfüllen.



Der 30-seitige Band erzählt eine herzerwärmende Geschichte über Wünsche, die wahr werden können, wenn man nie aufgibt: Eduard Erpel wünscht sich nichts sehnlicher, als eine liebevolle Papa-Ente zu sein. Als männliche Ente kann er aber keine Eier legen. Eduard gibt jedoch nicht auf und glaubt voll Vertrauen daran, eines Tages seine eigene Baby-Ente aufzuziehen und liebzuhaben. Als Emilia Ente ihm eines ihrer Eier zum Ausbrüten schenkt, scheint er seinem Traum einen großen Schritt näherzukommen. Doch es braucht noch die selbstlose Unterstützung einer weiteren Freundin vom Ententeich, um Eduards innigsten Wunsch zu erfüllen. Und eines Tages ereignet sich am Teich ein wahres und zauberhaftes Wunder.





"Die Idee dieses Buches beruht auf einer wahren Begebenheit, nämlich auf meiner persönlichen Geschichte rund um die Erfüllung meines großen Wunsches, Vater zu werden", erklärte Michael Hilscher gegenüber queer.de. "Nach vielen Überlegungen, Abwägungen und auch tiefen Tälern der Verzweiflung tat sich eine für mich stimmige Lösung auf. Eine Eizellenspenderin und zusätzlich eine Leihmutter aus dem Ausland unterstützten mich dabei, meinen Herzenswunsch zu erfüllen."



Im Jahr 2015 konnte der Wiener Autor seine Tochter Mia zum ersten Mal in die Arme schließen. "Als Mia alt genug war, um nach den Umständen ihrer Geburt zu fragen, nutzte ich die Metapher eines zauberhaften Eis, das jemand anders ausgebrütet hatte, um ihr Eintreffen auf diesem Planeten kindgerecht, wahrheitsgemäß und plausibel darzustellen. So entstand die Geschichte rund um Eduard Erpel."



Die Illustrationen des Kinderbuchs stammen von Laura Ullrich. "Eduard Erpel und das zauberhafte Ei" ist als Hardcoverband (Amazon-Affiliate-Link ) sowie als E-Book (Amazon-Affiliate-Link ) u.a. bei amazon.de erhältlich. Die englische Version "Blake the Drake and the Enchanting Egg" (Amazon-Affiliate-Link ) wurde in den USA bereits zum Bestseller. (cw/pm)

