Pride-Marsch in Rumänien gegen drohendes Anti-LGBTI-Gesetz

10. Juli 2022,

Mehr als 15.000 Menschen – so viele wie nie zuvor – beteiligten sich am Samstag an der Pride-Demonstration in der rumänischen Hauptstadt Bukarest. Begleitet wurde der Marsch von einem großen Polizeiaufgebot.



Homosexualität ist in Rumänien erst seit Anfang der 2000er Jahre nicht mehr strafbar. Gleichgeschlechtliche Partnerschaften werden bis heute rechtlich nicht anerkannt. Die Partei der ungarischen Minderheit versucht derzeit, ein Anti-LGBTI-Gesetz wie im Nachbarland Ungarn durchzusetzen.



"Es ist das erste Mal, dass ich an einem solchen Marsch teilnehme, aber es war wichtig, dabei zu sein, weil die Rechte von LGBT-Personen nicht respektiert werden", sagte die 37-jährige Catalin Enescu, die von ihrer Partnerin und ihren beiden Töchtern in regenbogenfarbenen Kleidern begleitet wurde.



Früher am Tag hatten etwa 200 Menschen, von denen einige orthodoxe Ikonen hoch hielten, an einer Gegenveranstaltung unter dem Banner "Marsch der Normalität" teilgenommen. Die rechtsextreme Partei Noua Dreapta hatte dazu aufgerufen.



"Die Tatsache, dass die Pride-Märsche immer größer werden, während die rechtsextremen Gruppen immer kleiner werden, ist ein positives Zeichen", sagte der Norweger Tor-Hugne Olsen, der sich als Leiter der International Planned Parenthood Federation (IPPF) für die Rechte von queeren Menschen einsetzt. "Aber gleichzeitig sehen wir Gesetzesentwürfe, die darauf abzielen, die Rechte von LGBT oder auch den Zugang zu Sexualaufklärung zu beschneiden."



Die Partei der ungarischen Minderheit in Rumänien hat einen Gesetzesentwurf zur Verhinderung der "Förderung von Homosexualität und Geschlechtsumwandlung" bei Minderjährigen eingebracht (queer.de berichtete). Der Text ist dem diskriminierenden Gesetz in Ungarn nachempfunden, das auch die EU-Kommission verurteilte und deshalb rechtlich gegen die Regierung des Rechtskonservativen Viktor Orban vorgeht. (cw/AFP)