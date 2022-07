Schwule Fetisch-Kunst zur Pride-Week

12. Juli 2022, noch kein Kommentar

Noch bis zum 23. Juli 2022 sind im Münchner Sub, organisiert von den Munich Fetish Men, die 14 Gewinnerfotos der Vorauswahl zum diesjährigen MOREPIXX Award zu sehen.



Der europaweit renommierte MOREPIXX Award wird seit 2017 an Fotograf*innen verliehen, die sich künstlerisch mit Fetisch auseinandersetzen und ein Schlaglicht auf die persönlich-subjektiven, ästhetischen und kulturellen Aspekte des (schwulen) Fetischlebens werfen.

Die Bilder können bereits seit dem 11. Juli im Café des Sub (Müllerstraße 14, 80469 München) betrachtet werden. Offiziell eröffnet wird die Ausstellung am Freitag, den 15. Juli um 19 Uhr in Anwesenheit von Taco D Smit, Dozent für Fotografie sowie Erfinder und Kurator des Preises.



Am 16. Juli findet die Münchner CSD-Demonstration statt,