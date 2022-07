Queere Küsse bei H&M

13. Juli 2022, noch kein Kommentar

Für die Ausstellungsreihe #VisibleLove verwandelt die Kunstplattform Container Love Modegeschäfte in acht europäischen Städten in Galerien und stellt dort großformatige Fotografien queerer Künstler*innen aus.



Nach Barcelona, Paris und London ist vom 18. bis 31. Juli 2022 Berlin an der Reihe. Unter anderem die H&M-Filialen Mitte-Garten und Alexa werden Arbeiten der internationalen Künstler*innen Lindsey Ryklief (Südkorea), Jess T. Dugan (USA), Rob Tennent (Australien), Allie + Jesse (USA), Soraya T. Zaman (USA) und Leo Maki (Polen) in ihren Schaufenstern präsentieren. Einige Beispiele zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.

Jede Fotografie zeigt unterschiedliche Formen der queeren Identität und ist gleichzeitig Teaser zu einem erweiterten Online-Editorial. In Interviews teilen dort die Künstler*innen ihre persönlichen Geschichten und Sichtweisen auf queeren Themen. "Wir wollen Heteronormativität durch persönliche Erfahrungen dekonstruieren, um die Debatte über gleiche Rechte voranzubringen", so Container Love zu den Pop-up-Ausstellungen, an denen sich auch Filialen von Weekday, Monki und COS beteiligen.



Einige der ausgestellten Fotografien können im Container Love Shop auch als Drucke erworben werden. Darüber hinaus sind acht exklusive T-Shirts zur Aktion im Weekday Online Shop erhältlich. Alle Einnahmen gehen zu gleichen Teilen an die ausgestellten Künstler*innen sowie die internationale Menschenrechtsorganisation Civil Rights Defenders.



Nach Berlin werden die Fotografien auch in Stockholm (1.-7.8.), Hamburg (3.-9.8.) und Kopenhagen (12.-21.8.) zu sehen sein.